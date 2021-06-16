В Роспотребнадзоре рассказали о проценте заболевших COVID-19 после вакцинации

Процент заболевших вирусом COVID-19 после вакцинации очень низкий, об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По мнению специалиста, главное, что вакцинация работает и защищает от инфекции в подавляющем большинстве случаев. «Те, кто все-таки заболевает после вакцинации, болеют, как правило, легко, без тяжелых осложнений», — сказала Пшеничная.

Ранее, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих в столице, это касается работников сферы торговли и услуг. Руководителей организаций обязали обеспечить вакцинацию работников до 15 июля первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной. Второй компонент нужно ввести до 15 августа. При этом общее число привитых должно составлять не менее 60 процентов от всего числа сотрудников.