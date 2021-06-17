В Крыму напомнили Кравчуку о строившемся за счет СССР канале

Заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс напомнил первому президенту Украины Леониду Кравчуку о том, что строительство Северо-Крымского канала осуществлялось за счет средств союзного бюджета СССР. Он рассказал об этом ТАСС.

«Крым занимал такую обособленную позицию, что получал финансовые ресурсы из союзного центра и частично из Украины. Безусловно, Северо-Крымский канал строился за счет союзных средств, основные финансовые ресурсы шли из союзного центра, даже если Украина что-то вкладывала», — пояснил Фикс.

По его словам, так власти СССР решили привести воду в степные районы полуострова. Он также отметил, что для строительства использовали «мощности человеческих ресурсов других союзных республик».

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Кроме того, в 2009 году Украиной было направлено «ноль рублей», а в 2012 году из бюджета Крыма были изъяты все деньги, заверил Фикс. Он заявил, что «по Украине были дыры», которые надо было закрывать. Зампредседателя Госсовета добавил, что ущерб от перекрытия Украиной Северо-Крымского канала составил 1,45 триллиона рублей. Власти полуострова работают над тем, чтобы этот ущерб вошел в исковые требования, заключил Фикс.

Ранее Кравчук заявил, что в 1954 году Крым был не подарен, а принудительно передан Украине. «Это была колоссальная забота. Это ж не просто мы получили подарок, который давал Украине колоссальные доходы», — подчеркнул он. По его словам, Украина понесла затраты в размере 105 миллиардов долларов на содержание Крыма.

После присоединения Крыма к России в 2014 году Украина перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который ранее обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.

В сентябре 1950 года Иосиф Сталин подписал постановление совета министров СССР «О строительстве Каховской гидроэлектростанции на реке Днепре, Южно-Украинского канала, Северо-Крымского канала и об орошении земель южных районов Украины и северных районов Крыма». Подготовительные работы по строительству сооружений начались в 1951 году.

В феврале 1954 года, когда Советский Союз возглавлял Никита Хрущев, полуостров был передан из состава РСФСР в состав Украинской ССР. После распада СССР регион стал частью Украины.