Сотни тысяч жителей российского города остались без воды

В Воронеже около 300 тысяч человек остались без воды из-за аварии на магистральном водопроводе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Железнодорожного района города.

Как рассказал источник агентства, воды нет в домах, расположенных на территории Левобережного и Железнодорожного районов Воронежа. В первом проживают более 160 тысяч человек, во втором — около 130 тысяч. «Все многоквартирные дома в Железнодорожном районе остаются без воды, — заявил собеседник ТАСС. — Без воды весь Железнодорожный район и весь Левобережный район».

В пресс-службе компании «Росводоканал-Воронеж» агентству сообщили, что утром 17 июня на левом берегу города обнаружено повреждение магистрального водовода диаметром 1000 миллиметров. В местном управлении МЧС рассказали, что из-за прорыва трубы в одном из районов города подтоплено, по предварительным данным, 12 участков и пять частных домов. Идет откачка воды.

Ранее, в апреле, более 400 жилых домов Новосибирска остались без света. Причиной отключения стал ремонт оборудования сетей. Оно коснулось жителей

Заельцовского, Калининского, Дзержинского, Центрального и Октябрьского районов.

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