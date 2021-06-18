Россиянка пришла оформить пенсию и узнала о своей смерти

Жительница Кемерова узнала, что ее признали умершей, когда пришла оформлять пенсию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По информации ведомства, в минувшем году в одном из кемеровских общежитий обнаружили тело женщины, личность которой установили по найденной в вещах банковской карте. Стало известно, что она принадлежит другой жительнице.

Россиянка узнала, что ее считают умершей, когда решила оформить пенсию. Не получив выплату, она обратилась в прокуратуру.

Отмечается, что к ответственности привлекли сотрудников полиции, которые не в полном объеме провели мероприятия по установлению личности погибшей.

Ранее сообщалось, что житель Дзержинска хотел восстановить свой паспорт и узнал, что умер. Мужчину обнаружили сотрудники благотворительного фонда, предложили вылечиться и начать работать, но выяснили, что Владимир потерял все свои документы. Он пришел в миграционную службу, где узнал, что скончался 15 ноября 2017 года.