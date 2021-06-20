Французский фигурист сделал каминг-аут

Многократный чемпион Франции по фигурному катанию Кевин Эймоз сделал каминг-аут. Об этом он написал в своем Instаgram.

Спортсмен рассказал, что принял участие в съемках документального фильма, посвященного теме нетрадиционной сексуальной ориентации. Он также отметил, что чувствует себя свободным. «У меня была потребность воспользоваться этой площадкой, чтобы высказаться и помочь будущим поколениям безмятежно процветать в мире спорта», — добавил Эймоз.

23-летний Эймоз в минувшем сезоне занял девятое место на чемпионате мира. Спортсмен четыре раза становился чемпионом Франции, завоевывал бронзовые награды финала Гран-при и был неоднократным призером этапов серии.

13 июня каминг-аут совершил бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию канадец Поль Пуарье. Спортсмен заявил, что почувствовал желание рассказать о себе как о личности во время пандемии коронавируса.