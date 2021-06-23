В Госдуме оценили заявление о подготовке властей Германии к войне с Россией

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью «Ленте.ру» оценил заявления депутата немецкого парламента (бундестага) от фракции «Левые» Севим Дагделен о готовящейся к войне с Россией Германии. Политик согласился, что отношения Москвы и Берлина «переживают наихудший период».

По словам немецкого политика, «взаимоотношения между Германией и Россией достигли дна». Комментируя эти слова, Слуцкий заявил: «Мне не хотелось бы, чтобы подобные прогнозы оправдались. Но, действительно, отношения России с Германией переживают свой, пожалуй, наихудший период. Отказ Берлина от проведения памятных мероприятия по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны идут в русле общих тенденций коллективного Запада по переписыванию истории, принижения роли советского солдата в разгроме фашизма и оправдания собственной агрессии и русофобии. Это очень опасные тенденции».

Политик отметил, что днем ранее в немецкой еженедельной газете Die Zeit вышла статья президента России Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое». Публикацию приурочили к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Слуцкий подчеркнул, что в ней глава российского государства «заявил о необходимости объединяться перед общими вызовами и угрозами на европейском континенте». Политик выразил надежду, что эти призывы «будут услышаны в Германии и восприняты правильно».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны Евросоюза (ЕС) должны поддерживать диалог с Россией по примеру президента США Джо Байдена. Глава немецкого правительства отметила, что диалог с Москвой необходим с точки зрения безопасности и стабильности Европы, поэтому будет продолжаться, несмотря на все сложности. Она подчеркнула, что только этим путем возможно выразить взаимные позиции.

В мае этого года премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг, бывший еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Гюнтер Эттингер назвал потенциальное преимущество России в случае начала третьей мировой войны. Политик заключил, что третья мировая будет проходить в киберпространстве, «без танков и грохота пушек», и что среди стран с «мощными киберсилами» Россия занимает лидирующую позицию.