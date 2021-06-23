Захарова назвала беззаконием новые санкции против Белоруссии

Официальный представить Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала беззаконием и вмешательством во внутренние дела новый пакет санкций, который Евросоюз (ЕС) ввел против белорусских властей. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, ограничения в очередной раз стали примером нарушения международного права и нелегитимных действий со стороны Брюсселя. Дипломат отметила, что Москва солидарна с Минском в неприятии такой политики и продолжит поддерживать своего союзника, несмотря на давление извне.

«Что касается включения в (...) санкционные списки лиц с российским гражданством, причем под совершенно одиозным и неподдающимся здравому объяснению предлогом, то данный шаг, как и прежде, не останется без соразмерного ответа», — отметила Захарова.

21 июня стало известно о введении четвертого пакета санкций Евросоюза против Белоруссии. В новом списке оказались 78 человек и восемь юридических лиц. Среди последних — крупнейшие автомобилестроительные компании Белоруссии МАЗ и БелАЗ, а также связанная с российским миллиардером Михаилом Гуцериевым «Новая нефтяная компания» и «Белаэронавигация». Ограничительные меры также ввели США, Великобритания и Канада.

Позже премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что новые рестрикции дискредитируют политику ЕС и являются проявлением «цинизма и беспредела». Он также пообещал, что республика примет ответные меры, однако не раскрыл их содержания.