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Губерниев в эфире пошутил над глубоким декольте соведущей

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Фото опубликовано @matchtv_channel

Телеведущий Дмитрий Губерниев пошутил над глубоким декольте коллеги Ольги Петриковой в эфире «Матч ТВ». Видео эпизода опубликовано в Instagram канала.

Журналист восхитился красотой напарницы и, глядя на ее грудь, заявил: «Мне сверху видно все, ты так и знай». Губерниев добавил, что в его словах нет никакого харассмента — только комплименты. Петрикова оценила реплику ведущего и отметила, что рада положительным эмоциям, которые она ему доставила.

22 июня Губерниев вступил в перепалку в соцсетях с бывшим футболистом сборной России Романом Павлюченко. Игрок посоветовал журналисту не высказываться на тему футбола. В ответ Губерниев назвал спортсмена «символом тупизны, хамства и бескультурья».

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