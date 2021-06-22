Павлюченко раскритиковал Губерниева и нарвался на ответ

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко и телеведущий Дмитрий Губерниев устроили перепалку в социальных сетях. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сначала игрок обратился к журналисту в сторис Instagram-аккаунта с призывом отказаться от обсуждения футбола. «Чувак, ты кто? Обсуждай лыжный спорт! Не лезь в футбол, пожалуйста, я тебя прошу», — написал Павлюченко.

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Губерниев ответил футболисту в своем Telegram-канале. Журналист отреагировал на выпад игрока фразой «на воре шапка горит». Кроме того, комментатор назвал Павлюченко «символом тупизны, хамства и бескультурья».

В понедельник, 21 июня, сборная России по футболу уступила Дании со счетом 1:4 и вылетела с чемпионата Европы. До этого команда проиграла Бельгии (0:3) и победила Финляндию (1:0).