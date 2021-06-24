Названа причина пожара на одной из крупнейших электростанций в Белоруссии

Причиной пожара на одной из крупнейших электростанций в Белоруссии стала аномальная жара, говорится в комментарии первого заместителя генерального директора, главного инженера белорусского государственного производственного объединения «Белэнерго» Владимира Боброва, опубликованном в Telegram -канале Минэнерго Белоруссии.

По его словам, аномально высокая температура воздуха привела к разрушению трансформатора напряжения.

«В связи с периодом аномальных температур произошло разрушение трансформатора напряжения на одной из систем шин Лукомльской ГРЭС, что привело к отключению линий электропередачи 330 киловольт и всего работающего оборудования ГРЭС, мощность которого на тот момент составляла 1400 мегавольт», — говорится в комментарии Боброва.

Отмечается, что в данный момент ведутся работы по восстановлению энергоснабжения в пострадавших районах Витебской и Могилевской областей. Бобров пояснил, что для полного восстановления режима генерации в настоящее время на Лукомльской ГРЭС одновременно ведутся пусковые операции по включению в сеть четырех энергоблоков общей мощностью 1300 мегавольт с последующим включением в работу остальных энергоблоков ГРЭС. По словам Боброва, в районе двух-трех часов ночи все потребители будут обеспечены электроэнергией.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС ликвидировали пожар на Лукомльской ГРЭС. Предварительной причиной пожара в называли повреждение измерительного трансформатора.

Отключение электричества в среду, 23 июня произошло также в Калининском районе Санкт-Петербурга. Причиной стало технологическое нарушение на подстанции. Перебои с электричеством наблюдались и в Выборгском районе города. В нескольких районах отключился свет и отсутствовал мобильный интернет.