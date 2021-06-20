На АЭС в Иране произошло аварийное отключение электричества

На АЭС «Бушер» на юге Ирана произошло аварийное отключение электричества. Об этом сообщает Reuters.

По данным журналистов, работа атомной электростанции остановилась три дня назад, что привело к недостатку в выработке электроэнергии в 1000 Мегаватт. Для устранения неисправности работу электростанции приостановят на три-четыре дня.

Создание энергоблоков АЭС «Бушер» — крупнейший совместный проект России и Ирана. Планы Москвы и Тегерана предполагают строительство второго и третьего энергоблоков на объекте. Первый блок был запущен в сентябре 2011 года, а в сентябре 2013-го — передан Ирану. Строительство второй очереди АЭС началось в ноябре 2019 года.

В январе 2020 года вблизи АЭС «Бушер» произошли два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5. Подземные толчки были зафиксированы в 02:20 и 03:19 по местному времени (05:20 и 06:19 мск). В первом случае эпицентр находился в 10 километрах от южного города Боразжан, во втором — в 17 километрах.