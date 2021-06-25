Возможность повторения аномального лета 2010 года оценили

Старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский оценил возможность повторения аномального лета 2010 года. По его мнению, подобная ситуация вряд ли сложится снова, поскольку актуальный циклон не настолько силен, как 11 лет назад, сообщает РИА Новости.

Специалист напомнил, что в 2010 году весной над Поволжьем долго держался антициклон, поэтому регион оказался очень сухим, что повлияло на жару в июле. Чернокульский отметил, что минувшей весной в Поволжье также были засушливые условия, но не настолько сильные, как в 2010 году. «Ситуацию в 2010 и 2021 году можно сравнивать по каким-то отдельным параметрам, но в развитии ситуации разные», — добавил он.

По словам климатолога, блокирующий антициклон также присутствует в 2021 году, как и в 2010-м. Однако он держится недостаточно долго. Согласно прогнозам, он скоро разрушится, сказал Чернокульский. «Сейчас говорить о том, что в 2021 году надо ждать повторения 2010 года нельзя», — подчеркнул эксперт. Согласно модельным расчетам, в 21 веке ожидаются еще два-три события с продолжительностью летних блокирующих антициклонов, напоминающих жаркое лето 2010 года.

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