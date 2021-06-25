Чехия призвала Евросоюз к диалогу с Россией

Чехия призвала Евросоюз к налаживанию диалога с Москвой, как это делают власти США. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш на саммите объединения в Брюсселе, передает РИА Новости.

«С РФ необходимо поддерживать коммуникацию, она играет важную роль в решении разных проблем, например в Сирии», —подчеркнул политик.

Он отметил, что европейским лидерам и российской стороне необходимо совместно договориться об обновлении и восстановлении Сирии. Бабиш также подчеркнул, что экономическая и политическая обстановка в этой стране оказывает серьезное влияние на миграционные тенденции в Европе.

Чешский премьер заключил, что Евросоюз должен подобрать подходящий формат для дальнейшего развития взаимодействия с Россией.

Ранее стало известно, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе отвергли идею канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы Франции Эммануэля Макрона пригласить президента России Владимира Путина на встречу лидеров стран ЕС. Однако позже стало известно, что европейские лидеры могут вернуться к идее проведения саммита с Россией.