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Чехия призвала Евросоюз к диалогу с Россией

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Фото: Georges Schneider / Globallookpress.com

Чехия призвала Евросоюз к налаживанию диалога с Москвой, как это делают власти США. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш на саммите объединения в Брюсселе, передает РИА Новости.

«С РФ необходимо поддерживать коммуникацию, она играет важную роль в решении разных проблем, например в Сирии», —подчеркнул политик.

Он отметил, что европейским лидерам и российской стороне необходимо совместно договориться об обновлении и восстановлении Сирии. Бабиш также подчеркнул, что экономическая и политическая обстановка в этой стране оказывает серьезное влияние на миграционные тенденции в Европе.

Чешский премьер заключил, что Евросоюз должен подобрать подходящий формат для дальнейшего развития взаимодействия с Россией.

Ранее стало известно, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе отвергли идею канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы Франции Эммануэля Макрона пригласить президента России Владимира Путина на встречу лидеров стран ЕС. Однако позже стало известно, что европейские лидеры могут вернуться к идее проведения саммита с Россией.

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