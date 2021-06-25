Россия заявила о готовности защищать свои границы военными средствами

Россия готова защищать свои границы всеми средствами, в том числе военными. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, его цитирует ТАСС.

Так Рябков отреагировал на инцидент с заходом британского эсминца Defender в российские территориальные воды Черного моря. По его словам, действия британского судна нарушали международное право, несмотря на то, что на борту корабля считали, что ведут судно по международно признанному маршруту в территориальных водах Украины, тем самым соблюдая международное право.

«Это не территориальные воды Украины, это территориальные воды Российской Федерации, это наша граница. Ее мы будем защищать всеми имеющимися у нас средствами, включая военные», — заявил Рябков.

Ранее Рябков, комментируя действия британской стороны в ситуации с эсминцем Defender в Черном море, отметил, что российская сторона возмущена позицией Великобритании. «Если коллеги не понимают, что такое границы России, мы можем бомбить», — подчеркнул он.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. По данным российских военных, эсминец предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.