Российского судью назначили на матч плей-офф чемпионата Европы

Российского судью Сергея Карасева назначили на матч плей-офф чемпионата Европы между командами Нидерландов и Чехии. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча 1/8 финала Евро пройдет в Венгрии 27 июня. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Российский арбитр уже обслуживал игры чемпионата Европы. В частности, Карасев судил встречу группового этапа между Италией и Швейцарией. Тогда он показал две желтые карточки. В матче между Германией и Венгрией Карасев пять раз выносил футболистам предупреждения.

С 2010 года Карасев — судья категории ФИФА. Он работал на чемпионате Европы 2016 года, был в числе арбитров чемпионата мира 2018 года. В апреле 2021-го был включен в список судей на Евро.