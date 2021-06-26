Доктор Мясников развеял миф о ситуации с коронавирусом в Израиле

Российский врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл подробности о ситуации с коронавирусом в Израиле, развеяв миф о том, что страну захлестнула новая волна. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Он опубликовал график, согласно которому за последние семь дней в Израиле зафиксировано два летальных исхода, связанных с COVID-19.

«"Израиль захлестнула новая волна КОВИД! Вот вам и массовая вакцинация! У них сейчас все плохо!" У многих там друзья, и я не знаю, что они рассказывают. Но открываю источник JHU CSSE COVID-19 Data. В среднем за неделю там последние два месяца заболевали 15-30 человек в день. Последнюю неделю — да, действительно 150 человек в день. Смертей практически нет, за последний месяц умерли три человека», — пояснил доктор.

Ранее 25 июня власти Израиля вновь ввели обязательное ношение масок в помещениях из-за активного распространения индийского штамма COVID-19. За сутки в Израиле зарегистрировали 227 новых случаев заражения. До этого премьер-министр Нафтали Беннет призвал граждан воздержаться от заграничных поездок из-за высокой угрозы заражения дельта-вариантом вируса.

21 июня власти Индии сообщили о появлении нового штамма COVID-19 — «дельта плюс» (B.1.617.2.1). Новый подвид, по словам эпидемиологов, отличается наличием мутации K417N в спайковом белке. Она способна снижать активность антител переболевших и вакцинированных людей.