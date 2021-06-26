Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова предложила наставнику сборной России по футболу Станиславу Черчесову уйти из команды. Его слова приводит ТАСС.

Тарасова поставила себя на место Черчесова и нашла для него единственный выход в виде ухода из команды. «Он говорит, что его команда сыграла лучше всего, это у него лучший матч. Где это он лучший? Надо увольняться, если человек не понимает, что такое лучший, а что такое худший», — заявила она.

24 июня министр спорта России Олег Матыцин высказался о судьбе Черчесова после вылета команды с чемпионата Европы. Он заявил, что Министерству спорта нельзя принимать «горячительных решений», а вопрос находится в стадии разработки долгосрочной стратегии.

21 июня сборная России вылетела с Евро после группового этапа. Команда разгромно проиграла сборной Дании в заключительном матче группового этапа со счетом 1:4 и потеряла шансы на участие в плей-офф. После этого Российский футбольный союз (РФС) заявил, что оценит работу главного тренера.



