Юрист раскрыл россиянам правду о выплате в 55 тысяч рублей по уходу за ребенком

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский раскрыл россиянам правду о выплате по уходу за болеющим ребенком в 55 тысяч рублей, информация о размере пособия ранее появилась в СМИ. Он объяснил агентству «Прайм» какая сумма на самом деле будет выплачиваться.

Петропольский пояснил, что речь идет о новой материальной мере поддержке семей с детьми, разъяснения по поводу инициативы уже публиковал Минтруд. При этом в СМИ появилась информация о том, что выплата составит 55 208 рублей — размер среднего заработка россиян, установленный на основании данных Росстата.

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«Согласно указанным разъяснениям, родители, взявшие больничные для ухода за ребенком до семи лет, смогут рассчитывать на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов от своего среднего заработка. При этом, продолжительность стажа не будет учитываться, как это было ранее», — объяснил юрист. По словам Петропольского, вопрос выплаты такого больничного в каждом случае будет решаться индивидуально, исходя из размера средней заработной платы работника.

Ранее в мае сообщалось, что с 1 сентября больничные по уходу за болеющим ребенком до семи лет включительно будут выплачиваться в размере 100 процентов от среднего заработка вне зависимости от стажа .

21 апреля в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин сделал несколько заявлений о поддержке российских семей. Большая часть поручений адресована кабмину, однако рекомендации направляются в том числе другим органам власти и регионам. В начале мая президент утвердил список поручений и определил срок их исполнения.