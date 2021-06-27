Бывший чемпион UFC Орловский захотел боя с Волковым

Белорусский боец смешанного стиля (MMA) Андрей Орловский захотел поединка российским тяжеловесом Александром Волковым. Об этом он написал в Instagram.

42-летний боец пожелал россиянину скорейшего восстановления после поединка с Сирилом Ганом. «Может, устроим битву? В каком-то интервью ты допустил, что ты бы подрался со мной, если бы тебе предложили», — написал Орловский.

32-летний Волков уступил Гану на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Схватка продлилась пять раундов. Французский тяжеловес прервал победную серию Волкова из двух поединков. До боя с Ганом россиянин нокаутировал Уолта Харриса и Алистара Оверима. Орловский — бывший чемпион UFC в тяжелом весе.

Орловский в последний раз выходил в октагон в апреле 2021-го. Тогда белорусский тяжеловес одолел американца Чейза Шермана. Всего на его счету 31 победа при 19 поражениях.