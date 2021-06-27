Волков прокомментировал поражение в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков прокомментировал поражение от француза Сирила Гана. Пост доступен в Instagram спортсмена.

32-летний тяжеловес отметил, что бой с Ганом был «тяжелым и равным». «Мне есть куда расти и над чем работать, но в этом и заключается путь, и у каждого он свой», — добавил Волков. Он также добавил, что намерен вернуться к боям как можно быстрее.

Волков уступил Гану в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Схватка продлилась все пять раундов. Французский тяжеловес одержал победу единогласным решением судей.

Ган прервал серию побед Волкова. До встречи с французом в октагоне россиянин нокаутировал Уолта Харриса и Алистара Оверима.

На счету Гана теперь девять побед в девяти поединках в MMA.