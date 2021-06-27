Боец MMA стал чемпионом на голых кулаках и напал на возможного соперника

Кубинский боец смешанного стиля (MMA) Эктор Ломбард завоевал чемпионский пояс в боксе на голых кулаках на турнире Bare Knuckle FC. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

43-летний спортсмен одолел американца Джо Риггза. Спустя несколько секунд к победителю в ринг вышел еще один боец — Лоренцо Хант. Кубинский тяжеловес тут же атаковал его, нанеся два удара в голову. Секундантам пришлось вмешаться в конфликт и разнять бойцов. Видео инцидента размещено в Instagram промоушена.

Фото опубликовано @bareknucklefc

Хант — возможный соперник нового чемпиона Bare Knuckle FC в первом тяжелом весе. На его счету шесть поединков на голых кулаках (пять побед и одно поражение).

Ломбард — ветеран Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В MMA он провел 47 боев, одержав 34 победы.