Харитонов одержал победу в поединке на голых кулаках

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов одержал победу в дебютном поединке на голых кулаках. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

40-летний тяжеловес нокаутировал американца Майка Кука уже в первом раунде. Перед решающим ударом он трижды отправлял оппонента в нокдаун. Турнир Stone Faces прошел в США. Ивент транслировался в записи — бои состоялись за несколько дней до показа.

О планах тяжеловеса выступить на турнире стало известно еще в марте. К этому времени Харитонов уже успел попробовать себя в профессиональном боксе. В сентябре 2020-го он победил Дэнни Уильямса.

Харитонов известен по выступлениям в Pride, M-1, Bellator. На счету российского тяжеловеса 30 побед при семи поражениях в MMA.