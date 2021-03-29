Боец ММА Харитонов подерется на голых кулаках

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов подерется на голых кулаках под эгидой промоушена BYB Extreme. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.
40-летнему тяжеловесу будет противостоять американец Джеймс Максвини. Схватка пройдет 17 апреля. Поединок станет главным событием турнира.
Максвини известен по выступлениям в One FC, UFC, польском KSW. На его счету 15 побед при 17 поражениях.
В сентябре 2020-го Харитонов провел первый профессиональный поединок по правилам бокса. Он победил британца Дэнни Уильямса нокаутом.
Харитонов известен прежде всего в MMA. Он выступал в Pride, M-1, Bellator. На счету российского тяжеловеса 30 побед при семи поражениях.