Названы последствия утреннего бега на голодный желудок

Тренер по триатлону Александр Халаманов назвал последствия бега на голодный желудок. По его словам, пробежка с утра натощак позволяет интенсивнее сжигать жир, передает РИА Новости.

Специалист объяснил, что после сна и длительного интервала между приемами пищи в организме понижается уровень инсулина, поэтому процесс сжигания жиров происходит быстрее. Однако это не означает, что обязательно произойдет снижение веса, поскольку человек в течение дня получает калории. «Однако вы создадите себе благоприятные условия для похудения», — добавил эксперт.

Халаманов добавил, что при наличии гастрита или других заболеваний желудочно-кишечного тракта необходима консультация с врачом, можно ли в этом случае бегать натощак. Он порекомендовал перед пробежкой легко позавтракать, например, съесть половину банана с чаем. Тогда организм получит небольшую подпитку энергией, и человек будет чувствовать себя бодрее.

Ранее эксперты назвали неочевидную замену бегу, способствующую улучшению здоровья. Кандидат наук британского Университета Ковентри Чарльз Джеймс Стюард (Charles James Steward) объяснил, что купание в горячей воде, подобно пробежке, повышает температуру тела и частоту сердечных сокращений. Водные процедуры не помогут сбросить вес, однако они снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.