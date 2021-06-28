Сборная Бельгии сыграет с Италией в четвертьфинале Евро

Стала известна вторая четвертьфинальная пара на чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 1/4 финала Евро сборная Бельгии встретится с национальной командой Италии. Матч пройдет 2 июля в Мюнхене и начнется в 22:00 по московскому времени.

В 1/8 финала турнира бельгийцы выбили из розыгрыша Португалию, обойдя соперника со счетом 1:0. Единственный мяч на 42-й минуте мяч забил полузащитник Торган Азар.

Итальянцы 26 июня одержали победу над национальной командой Австрии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в дополнительное время. В команде победителей голами отличились полузащитники Федерико Кьеза и Маттео Пессина,