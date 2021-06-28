Названы самые удобные для покупки жилья регионы России

Россиянам назвали регионы, где удобнее всего копить на покупку недвижимости. Количество лет, которое потребуется среднестатистической семье с одним ребенком, чтобы без ипотеки стать собственниками квартиры, представили в рейтинге доступности жилья аналитики РИА Новости.

По данным информагентства, быстрее остальных накопить на собственную недвижимость получится у жителей севера страны. Семье в Ямало-Ненецком автономном округе потребуется чуть больше года, чтобы приобрести обычную квартиру около 60 квадратных метров по ценам на начало 2021 года, не прибегая к кредитам. На втором месте по доступности жилья стоит Магаданская область, копить на подобную квартиру там нужно около полутора лет.

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Дольше всех откладывать на типовую квартиру, по подсчетам экспертов, приходится населению Крыма, Кабардино-Балкарии и Севастополя. У жителей перечисленных регионов уйдет 14, 15,1 и 15,9 лет соответственно, чтобы стать собственниками недвижимости без ипотеки. В целом по России показатель доступности приобретения жилья составил 4,7 лет, в прошлом году он равнялся 4,6.

Рейтинг составлен с учетом того, что семья ежемесячно откладывает на квартиру весь остаток денег после необходимых трат из расчета по региональному прожиточному минимуму, имея среднюю заработную плату на уровне 2020 года, а также может вложить в покупку недвижимости имеющиеся на 1 апреля 2021 года средства на депозитах.

По итогам первого квартала 2021 года цены на жилье подскочили в 74 российских регионах, а упали лишь в четырех, среди которых Оренбургская и Сахалинская области (на девять процентов). Ситуация с доступностью недвижимости ухудшилась на фоне пандемии коронавируса в 2020 году. Аналитики отмечают, что рост цен в основном связан с программой льготной ипотеки.

В начале июня россиян предупредили, что подорожает и аренда. Изменение цен на съемное жилье спровоцирует общее восстановление экономики страны от коронавирусных потрясений, заявил доцент РЭУ имени Плеханова Олег Комолов. За последний год стоимость аренды недвижимости в среднем по России снизилась на 15 процентов, подсчитали аналитики сервиса «ДомКлик».