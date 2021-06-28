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Интернет-гиганты поставили планету под угрозу

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Фото: Unsplash

Пандемия коронавируса во всем мире обнажила и без того серьезную проблему с экологией. Удаленный формат работы и связей людей повысили энергопотребление и объемы выбросов углекислого газа отрасли информационно-коммуникационных технологий (IT). Деятельность интернет-гигантов поставила планету под угрозу глобального потепления. Отчет по компаниям телекома (есть в распоряжении «Ленты.ру») разработали специалисты The Boston Consulting Group (BCG).

На долю IT-сектора в условиях экстремально выросшего спроса на услуги приходится до четырех процентов мировых выбросов углекислого газа. Показатель вдвое больше, чем у авиации. Существенного спада потребления услуг связи после коронавирусного ажиотажа не предвидится, подчеркивают аналитики BCG. В 2021 году ожидается рост глобального спроса на обмен данными до 60 процентов. При сохранении темпов доля выбросов от компаний IT к 2040 году составит уже не 2-4, а 14 процентов, если не будет сделано никаких шагов в сторону снижения воздействия на экологию. Авторы исследования отмечают, что экологическая устойчивость становится на первом месте у предприятий IT (в первую очередь, у операторов связи).

Спасение в 5G

Для оценки влияния выбросов СО2 компаниями телекома эксперты предлагают учитывать три вида выбросов, возникающих от прямого сжигания топлива, во время покупки и транспортировки электричества и тепла, а также в результате добычи полезных ископаемых. Наибольшее воздействие на окружающую среду оказывает третий вид выбросов, так как на него приходится более 60, а иногда и 90 процентов от общего объема загрязнения в результате деятельности телекоммуникационных компаний.

Прежде, чем приступать к конкретным мероприятиям, компаниям телекома следует оценить действующую стратегию, обозначить в ней слабые и сильные стороны, пути решений. Специалисты BCG разработали «Индекс устойчивости телекоммуникационных компаний» (Telco Sustainability Index (TSI)), который позволяет оценить работу IT-отрасли с точки зрения экологической безопасности по нескольким аспектам и спланировать «зеленые» мероприятия в каждом конкретном случае.

Чтобы достигнуть высокого показателя, компаниям следует обращать внимание на меры по сокращению отходов, поощрение сотрудников за реализацию экологических программ, вести открытую отчетность и выбирать поставщиков энергии, которые сами не наносят вред окружающей среде, в частности, получать электричество от возобновляемых источников.

Аналитики BCG пришли к выводу, что у телекоммуникационной отрасли есть возможность благодаря переходу на 5G снизить энергоемкость сетей на 70 процентов. Интенсивность выбросов зависит и от того, какую долю энергии цифровые компании получают от более чистых возобновляемых источников.

70
процентов
составит экономия энергопотребления сетей связи при переходе на 5G

Существует ряд способов сократить общие выбросы CO2, которые под силу IT-гигантам. Например, при помощи создания виртуальных моделей процессов в других отраслях экономики, программ на искусственном интеллекте, которые применяются в сельском хозяйстве и логистике. Содействие сокращению выбросов углекислого газа другими предприятиями может дать в десять раз больший эффект, чем от экологизации самой отрасли IT.

Аналитики BCG подчеркивают, что углеродно-нейтральная экономика подразумевает деятельность всех отраслей мирового рынка без отходов. В таком случае любой мусор либо утилизируется должным образом, либо снова вовлекается в цикл. Большинство телекоммуникационных компаний до сих пор не подсчитывают влияние своих выбросов на глобальную производственно-сбытовую цепочку. Иногда камнем преткновения на пути к безотходному производству служат не только прямые выбросы углекислого газа, но и складируемое на свалках электронное оборудование. Согласно данным компании по мониторингу отходов Global E-Waste Monitor, около 80 процентов мусора от IT-отрасли сжигается или утилизируется незаконно. Выходом здесь могут стать отдельные программы по работе с отходами.

Результат того стоит

У предприятий IT есть все шансы сделать отрасль нейтральной для экологии, подчеркивают аналитики. Если мировые компании настроятся на экологизацию и примут все возможные меры в этом направлении, то к 2030 году общие выбросы CO2 сократятся на 15 процентов или на 12,1 гигатонны в физическом выражении.

Кроме того, исследователи подсчитали, что молодежь во всем мире согласна доплачивать около десяти процентов от стоимости услуг связи за экологически чистые подходы предприятий, содействие уменьшению выбросов в других отраслях экономики также значительно увеличит доходы телекомов.

В июне компания BCG проводила другое исследование, которое касалось устойчивого экономического развития (SEDA — Sustainable Economic Development Assessment) стран мира в коронавирусный 2020 год. Среди ключевых показателей были данные по экономике, экологии, здравоохранению, образованию и прочим аспектам. В пятерку лидеров попали Швейцария (87 баллов), Норвегия (86,5 балла), Финляндия, Исландия (84,2 балла у обеих стран), Австрия (83,9). Россия заняла 53 место (56,41 балла).

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