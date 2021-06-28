Интернет-гиганты поставили планету под угрозу

Пандемия коронавируса во всем мире обнажила и без того серьезную проблему с экологией. Удаленный формат работы и связей людей повысили энергопотребление и объемы выбросов углекислого газа отрасли информационно-коммуникационных технологий (IT). Деятельность интернет-гигантов поставила планету под угрозу глобального потепления. Отчет по компаниям телекома (есть в распоряжении «Ленты.ру») разработали специалисты The Boston Consulting Group (BCG).
На долю IT-сектора в условиях экстремально выросшего спроса на услуги приходится до четырех процентов мировых выбросов углекислого газа. Показатель вдвое больше, чем у авиации. Существенного спада потребления услуг связи после коронавирусного ажиотажа не предвидится, подчеркивают аналитики BCG. В 2021 году ожидается рост глобального спроса на обмен данными до 60 процентов. При сохранении темпов доля выбросов от компаний IT к 2040 году составит уже не 2-4, а 14 процентов, если не будет сделано никаких шагов в сторону снижения воздействия на экологию. Авторы исследования отмечают, что экологическая устойчивость становится на первом месте у предприятий IT (в первую очередь, у операторов связи).
Спасение в 5G
Для оценки влияния выбросов СО2 компаниями телекома эксперты предлагают учитывать три вида выбросов, возникающих от прямого сжигания топлива, во время покупки и транспортировки электричества и тепла, а также в результате добычи полезных ископаемых. Наибольшее воздействие на окружающую среду оказывает третий вид выбросов, так как на него приходится более 60, а иногда и 90 процентов от общего объема загрязнения в результате деятельности телекоммуникационных компаний.
Прежде, чем приступать к конкретным мероприятиям, компаниям телекома следует оценить действующую стратегию, обозначить в ней слабые и сильные стороны, пути решений. Специалисты BCG разработали «Индекс устойчивости телекоммуникационных компаний» (Telco Sustainability Index (TSI)), который позволяет оценить работу IT-отрасли с точки зрения экологической безопасности по нескольким аспектам и спланировать «зеленые» мероприятия в каждом конкретном случае.
Чтобы достигнуть высокого показателя, компаниям следует обращать внимание на меры по сокращению отходов, поощрение сотрудников за реализацию экологических программ, вести открытую отчетность и выбирать поставщиков энергии, которые сами не наносят вред окружающей среде, в частности, получать электричество от возобновляемых источников.
Аналитики BCG пришли к выводу, что у телекоммуникационной отрасли есть возможность благодаря переходу на 5G снизить энергоемкость сетей на 70 процентов. Интенсивность выбросов зависит и от того, какую долю энергии цифровые компании получают от более чистых возобновляемых источников.
Существует ряд способов сократить общие выбросы CO2, которые под силу IT-гигантам. Например, при помощи создания виртуальных моделей процессов в других отраслях экономики, программ на искусственном интеллекте, которые применяются в сельском хозяйстве и логистике. Содействие сокращению выбросов углекислого газа другими предприятиями может дать в десять раз больший эффект, чем от экологизации самой отрасли IT.
Аналитики BCG подчеркивают, что углеродно-нейтральная экономика подразумевает деятельность всех отраслей мирового рынка без отходов. В таком случае любой мусор либо утилизируется должным образом, либо снова вовлекается в цикл. Большинство телекоммуникационных компаний до сих пор не подсчитывают влияние своих выбросов на глобальную производственно-сбытовую цепочку. Иногда камнем преткновения на пути к безотходному производству служат не только прямые выбросы углекислого газа, но и складируемое на свалках электронное оборудование. Согласно данным компании по мониторингу отходов Global E-Waste Monitor, около 80 процентов мусора от IT-отрасли сжигается или утилизируется незаконно. Выходом здесь могут стать отдельные программы по работе с отходами.
Результат того стоит
У предприятий IT есть все шансы сделать отрасль нейтральной для экологии, подчеркивают аналитики. Если мировые компании настроятся на экологизацию и примут все возможные меры в этом направлении, то к 2030 году общие выбросы CO2 сократятся на 15 процентов или на 12,1 гигатонны в физическом выражении.
Кроме того, исследователи подсчитали, что молодежь во всем мире согласна доплачивать около десяти процентов от стоимости услуг связи за экологически чистые подходы предприятий, содействие уменьшению выбросов в других отраслях экономики также значительно увеличит доходы телекомов.
В июне компания BCG проводила другое исследование, которое касалось устойчивого экономического развития (SEDA — Sustainable Economic Development Assessment) стран мира в коронавирусный 2020 год. Среди ключевых показателей были данные по экономике, экологии, здравоохранению, образованию и прочим аспектам. В пятерку лидеров попали Швейцария (87 баллов), Норвегия (86,5 балла), Финляндия, Исландия (84,2 балла у обеих стран), Австрия (83,9). Россия заняла 53 место (56,41 балла).