Непривившийся российский губернатор защитился от COVID-19 с помощью бейджа

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, не привившийся от коронавируса, нашел способ защититься от болезни. Об этом пишет Readovka в своем Telegram-канале.

Глава региона носит специальный бейдж с антисептиком и хлором — это японская разработка стоимостью 650 рублей.

По словам производителей блокатора вирусов, Nanoclo2 действует на окружающую среду, якобы уничтожая патогенные микроорганизмы в радиусе метра. Отмечается, что средство подходит для сотрудников и посетителей больниц, детских учреждений, банков, а также тех, кто пользуется общественным транспортом и бывает и местах большого скопления людей.

В апреле 2020 года журналисты заметили «противовирусный» бейдж на пресс-секретаре президента России Дмитрии Пескове. Представитель Кремля объяснил, что купил его сам в аптеке и не был уверен в его эффективности. Тогда журналисты рассказали ему, что у блокатора есть побочные эффекты — спутанность сознания и свистящее дыхание. Спустя два дня представитель Кремля избавился от бейджа.

В мае того же года Песков заразился коронавирусом и рассказал, что при этом до сих пор возит бейдж в машине.

Эксперты сомневаются в способности этого устройства защищать людей от вирусов. Так, специалисты напомнили, что «блокатор» не проходил испытания на эффективность против коронавируса и не может считаться средством от всех болезней.