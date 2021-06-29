Победивший Волкова боец получил шанс на титул чемпиона UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) организует поединок между французом Сирилом Ганом и американцем Дерриком Льюисом за титул временного чемпиона в тяжелом весе. Об этом сообщает в своем Instagram журналист ESPN Бретт Окамото.

Льюис столкнется с Ганом на турнире UFC 265 7 августа. Решение UFC продиктовано тем, что действующий обладатель пояса Фрэнсис Нганну не сможет защитить титул летом. Французский тяжеловес подерется уже с победителем противостояния Льюиса и Гана.

Ган вышел победителем из поединка с россиянином Александром Волковым. Схватка возглавила турнир UFC в Лас-Вегасе и продлилась все пять раундов. Француз одержал девятую победу в MMA.

Волков уже дрался с Льюисом осенью 2018-го. Тогда россиянин потерпел поражение, а его соперник получил титульный поединок с тогдашним чемпионом в тяжелом весе Даниэлем Кормье.