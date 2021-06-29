Российский баскетболист захотел отсудить у клуба 8,7 миллиона рублей

Российский баскетболист Петр Губанов захотел отсудить у подмосковного клуба «Химки» 8,7 миллиона рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации источника, руководство команды не выплатило спортсмену часть положенных денег по истечению срока контракта, после чего Губанов обратился в Савеловский суд. Отмечается, что еще несколько игроков также не получали зарплату в течение нескольких месяцев, а общий долг клуба перед баскетболистами составляет 250 миллионов рублей.

Губанов выступал за «Химки» с 2018-го по 2020-й, вместе с командой став серебряным призером Единой лиги ВТБ. На его счету еще три серебра турнира в составе казанского УНИКСа и «Нижнего Новгорода».

В марте этого года российский баскетболист Дмитрий Кулагин потребовал у своего бывшего клуба «Локомотив-Кубань» 40 миллионов рублей. Причиной стали разногласия между 28-летним игроком и клубом при расторжении контракта. Спортсмен пожелал получить 29,2 миллиона за незаконное увольнение, 8 миллионов зарплаты, а также бонусы и премии на сумму 1,1 миллиона рублей.

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