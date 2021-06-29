В Британии усомнились в возможности примирения принцев Уильяма и Гарри

В Великобритании усомнились в возможности восстановления отношений между принцами Уильямом и Гарри. Об этом сообщает The Birmingham Mail со ссылкой на источник The Times.

Герцоги Сассекский и Кембриджский будут присутствовать на открытии статуи своей матери. Церемония состоится в саду Кенсингтонского дворца 1 июля 2021 года — в этот день принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. Однако в преддверии мероприятия братья не разговаривают. «Ни один из них не протягивает оливковую ветвь. Я боюсь, будет то же самое, что и на похоронах принца Филиппа: кивок в знак признания и все», — сообщил инсайдер.

Как отмечает издание, надежда на примирение внуков Елизаветы II растаяла с известием о том, что Кейт Миддлтон не будет присутствовать на церемонии. Некоторые эксперты предполагали, что супруга принца Уильяма будет выступать в качестве миротворца между двумя братьями.

Ранее британский историк и биограф Роберт Лейси заявил в новой книге «Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда», что принц Уильям чувствует себя «обиженным и преданным», а его жена Кейт Миддлтон «с самого начала опасалась Маркл». Узнав об этом, принц Гарри обиделся на брата и перестал отвечать на его звонки. Автор книг о британской королевской семье Кэти Николл утверждает, что после мартовского интервью Опре Уинфри раскол между Гарри и Уильямом лишь усилился.