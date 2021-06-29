Российским биатлонистам разрешили использовать логотип в цветах триколора

Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил использовать триколор на логотипе Союза биатлонистов России (СБР) на чемпионатах мира. Об этом сообщает ТАСС.

Президент СБР Виктор Майгуров заявил, что решение было принято после поданного в Спортивный арбитражный суд (CAS) иска, который удалось выиграть с помощью Олимпийского комитета России и Министерства спорта. По его мнению, частичное снятие санкций очень важно для российских биатлонистов в олимпийский сезон. «Возвращение от обезличенного монохрома к цветам флага — наша маленькая победа», — подытожил Майгуров.

IBU наложил запрет на использование оригинального логотипа СБР с цветами национального флага перед началом ЧМ в Словении. Санкции были вызваны решением CAS в декабре 2020-го. Тогда российским атлетам запретили выступать под национальным флагом до декабря 2022-го. Ограничение касается Олимпийских игр и чемпионатов мира.

С новым логотипом россияне смогут выступить на летнем мировом первенстве этого года. Соревнования пройдут в Чехии с 25 по 29 августа.

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