В Кремле дали совет российскому бизнесу на фоне пандемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе интервью телеканалу «Россия 24» дал совет российскому бизнесу на фоне пандемии коронавируса, его слова приводит «Интерфакс».

Представитель Кремля отметил, что правительству необходимо найти «очень тонкий баланс» между попыткой сдержать рост цен и сохранить доходы предприятий. «С одной стороны, не помешать росту, восстановлению экономики после кризиса. А с другой - смягчить эти резкие колебания и скачкообразные изменения цен», — сказал он. В частности, указал Песков, кабмин работает над этим, вводя различные демпфирующие процессы и механизмы.

Отвечая на вопрос ведущего Стаса Натанзона, следует ли бизнесу «понять и простить» в этой ситуации, Песков посоветовал бизнесу продолжать рост, продолжать получать прибыль, но при этом «занять ответственную позицию» и ориентироваться на внутренние инвестиции — «в родную отечественную экономику».

В том же интервью Дмитрий Песков оценил экономическую ситуацию в стране на фоне пандемии коронавируса. Он отметил, что Россия демонстрирует положительную динамику в экономической сфере и начинает выходить из кризиса, «люди на местах это чувствуют». Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация изменилась, сейчас экономика не требует такой массированной господдержки, которая оказывалась в прошлом году, когда был введен локдаун.