Посольство России в Великобритании обратилось в полицию после избиения фаната

Посольство России в Великобритании обратилось в полицию после избиения российского фаната на матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Швеции. Об этом сообщает РБК.

В ведомстве отреагировали на инцидент, заявив, что сам пострадавший не обращался в правоохранительные органы. Отмечается, что сведениями о его личности не обладают ни представители Шотландии, ни России.

Ранее 30 июня Telegram-канал Baza показал кадры, на которых запечатлено нападение на болельщика в майке российской сборной. Позднее стало известно, что мужчина родился в России, однако затем переехал в Шотландию. На стадион в Глазго он прибыл, чтобы поболеть за сборную Украины. Фанат отметил, что русские поддерживают украинцев и бояться на трибунах ему некого.

Сборная Украины одержала победу над Швецией со счетом 2:1 в дополнительное время. В четвертьфинале турнира ей предстоит матч против команды Англии.

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