Враждующих принцев Гарри и Уильяма помирит ненависть к мачехе

Враждующие британские принцы Уильям и Гарри поговорят наедине после открытия памятника их покойной матери, принцессе Диане. Об этом сообщает Daily Telegraph со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

Инсайдер утверждает, что на самом мероприятии, которое пройдет в четверг, 1 июля, братья будут вести себя сдержанно, как на встрече на похоронах дедушки, принца Филиппа. «Они оба знают, что событие посвящено не им, а памяти покойной принцессы», — отметил он.

Британский историк и биограф Роберт Лейси, автор книги «Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда», утверждает, что принц Гарри хотел бы помириться с братом и извиниться за вспыльчивость, которая привела к уходу из королевской семьи и скандальному интервью Опре Уинфри. Тогда герцог Сассекский заявил, что его брат «попался в ловушку системы». Также историк отметил, что братьев объединяет ненависть к мачехе, Камилле Корнуолльской, которую их отец, принц Чарльз, хотел бы сделать королевой, как только сам станет королем.

«Интересно, что с одной стороны у нас Уильям, который, кажется, не готов идти на уступки, а с другой Гарри, который, как сказали мне его друзья, не прочь помириться. А еще есть Меган, у которой свой взгляд на происходящее», — заявил он изданию Newsweek.

Однако Хьюго Уикерс, биограф королевской семьи и автор жизнеописания королевы-матери, не согласился с коллегой. Он заявил, что из беседы принцев не выйдет толку, поскольку Гарри находится «под каблуком» жены. «Если он начнет мириться, ему дома голову откусят», — предположил писатель и назвал сложившуюся ситуацию в королевской семье «ужасающей».

Братья поссорились, когда принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от полномочий старших членов королевской семьи. Автор книг о британской королевской семье Кэти Николл утверждает, что после мартовского интервью Опре Уинфри раскол между Гарри и Уильямом лишь усилился.