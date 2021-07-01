Власти Ялты назвали срок открытия пляжей

Глава администрации Ялты Янина Павленко назвала срок открытия пляжей в городе, которые были закрыты после наводнения. Об этом она сообщила в комментариях на своей странице в Facebook.

По словам Павленко, ялтинские пляжи будут постепенно открываться с пятницы, 2 июля. «Утром дам информацию, какие пляжи [откроем] первыми!» — добавила она.

18 июня Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков. После ливней из берегов вышла река Водопадная, затопившая часть города. Через день Роспотребнадзор запретил купаться на некоторых пляжах Крыма и Севастополя. Предписание было связано с ухудшением качества морской воды. 25 июня запрет на купание в Черном море на пляжах в центре Ялты был продлен на неделю.