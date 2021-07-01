Захарова сравнила историю со взрывами во Врбетице с рассказом о солдате Швейке

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ход расследования взрывов на складах боеприпасов в чешской Врбетице в 2014-м. Дипломат высказалась на регулярном брифинге, ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

Захарова отметила, что ситуация в Чехии и претензии чешской стороны к России напоминают рассказы Ярослава Гашека о бравом солдате Швейке и его похождениях. «Абсолютно та же фантасмагория, абсурд, граничащий, а, кстати, иногда и переходящий границу, которая отделяет здравый смысл и абсруд», — подчеркнула она.

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Представитель МИД заявила, что Прага запуталась в своих версиях событий и переключилась на создание мифологии вокруг инцидента во Врбетице. Она добавила, что чешские власти пытаются выдать свои фантазии об этом деле за факты. «Мы имеем дело с ситуацией, находящейся за рамками здравого смысла. Даже не буду пытаться задавать вопрос о том, где же презумпция невиновности», — заключила Захарова.

Взрывы боеприпасов на военных складах в деревне Врбетица произошли в 2014 году. Тогда погибли два человека. В середине апреля 2021 года Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к произошедшему, хотя ряд чешских политиков выступают с разными мнениями по поводу взрывов. Российская сторона отрицает свою причастность к инциденту.

Обвинения чешской стороны привели обострению в отношениях Москвы и Праги. Именно из-за этого Россия внесла Чехию в список недружественных стран.

«Похождения бравого солдата Швейка» — неоконченный сатирический роман Ярослава Гашека. Он представляет собой сборник сатирических новелл о жизни Австро-Венгерской империи в годы Первой мировой войны. Повествование обрывается в момент, когда эшелон с маршевым батальоном, где служит Швейк, приближается к фронту. По замыслу писателя, в финале батальон Швейка должен сдаться в русский плен.