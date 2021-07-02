Во МХАТе опровергли участие Галкина в спектакле

Московский художественный академический театр имени Горького (МХАТ) опроверг сообщение о том, что телеведущий Максим Галкин сыграет в постановке под названием «Хлорофилия». Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Нет, это неправда», — заявили в пресс-службе театра в ответ на вопрос о том, действительно ли Галкин появится в одном из спектаклей.

Ранее в пятницу, 2 июля, сообщалось, что Галкин сыграет в спектакле «Хлорофилия» МХАТа. Утверждалось, что ведущий уже начал участвовать в репетициях спектакля, премьера которого пройдет ближайшей осенью. «Ольга Бузова, я так понимаю, это первая ласточка. Там уже Максим Галкин что-то репетирует в пьесе "Хлорофилия"», — отмечал источник.

Премьера постановки «Чудесный грузин» с участием Бузовой состоялась 11 июня. Телеведущая назвала спектакль со своим участием главной премьерой года и главным достижением своей жизни, поскольку тем самым «исполнилась мечта 16-летней девочки».

В постановке Бузова исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь. Как объяснил художественный руководитель театра Эдуард Бояков, для спектакля необходим был «образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающей диктовать повестку медийную, получающий невероятную власть».