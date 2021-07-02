Максим Галкин сыграет в спектакле МХАТа

Телеведущий Максим Галкин сыграет в спектакле «Хлорофилия» Московского художественном академическом театре имени Горького. Об этом сообщает «Газета.ru», ссылаясь на близкий к театру источник.

По данным издания, Галкин уже участвует в репетициях спектакля, премьера которого состоится осенью. Отмечается, что художественный руководитель театра Эдуард Бояков анонсировал постановку в мае 2021 года. Тогда же Бояков объявил о премьере спектакля «Чудесный грузин», в котором сыграла певица и телеведущая Ольга Бузова.

«Ольга Бузова, я так понимаю, это первая ласточка. Там уже Максим Галкин что-то репетирует в пьесе под названием "Хлорофилия"», — подчеркнул источник «Газеты.ру».

Издание обратилось в пресс-службу МХАТ имени Горького за комментариями, однако ответа не получило.

Премьера постановки «Чудесный грузин» с участием Бузовой состоялась 11 июня. Телеведущая назвала спектакль со своим участием главной премьерой года и главным достижением своей жизни, поскольку «исполнилась мечта 16-летней девочки». В постановке Бузова исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь. Как объяснил художественный руководитель театра Эдуард Бояков, для спектакля необходим был «образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающей диктовать повестку медийную, получающий невероятную власть».