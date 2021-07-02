Россиян обнадежили скоростным интернетом в новостройках

Доступ к широкополосному интернету планируется предоставлять каждой новостройке в России. Такие рекомендации для властей и девелоперов во всех регионах страны разработал Минстрой, сообщил 2 июля замглавы ведомства Максим Егоров на Московском урбанистическом форуме, передает ТАСС.

Чиновник обнадежил россиян тем, что новым домам, которые будут вводиться в ближайшие годы, вероятно, будут сразу обеспечивать доступ к скоростному интернету, а жители смогут выбирать провайдеров для подключения. Качество связи рассматривается, как неотъемлемый шаг на пути цифровизации городской среды, пояснил Егоров.

«Совместно с ДОМ.РФ мы разработали комплексный план развития территорий. Документ предусматривает различные направления в проектировании улиц, домов и квартир, а также всей инфраструктуры города с учетом умных технологий. Субъектам РФ мы рекомендуем руководствоваться планом, который, в частности, предусматривает обязательный доступ к широкополосному интернету в любом новом строящемся доме», — подчеркнул на сессии «Диджитал-город. Технологии умного города, меняющие реальность» замглавы Минстроя России.

В рамках этого же выступления Егоров анонсировал создание в стране умных поселков. Минстрой готовит типовое технологическое решение для строительства загородных домов, которые будут усовершенствованы благодаря цифровым технологиям.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



