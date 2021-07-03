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В Крыму предрекли возвращение соотечественников с Украины

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов предрек возвращение соотечественников с Украины в связи с принятием в Киеве закона о «коренных народах». Он заявил об этом РИА Новости.

«Мы должны сделать все для того, чтобы принять и интегрировать своих соотечественников, которые будут вынуждены возвращаться (с Украины) в индивидуальном порядке», — сказал Константинов.

По его словам, у русскокультурного населения Украины отняли родной язык и веру и выставили его в роли «людей второго сорта». Константинов также отметил, что на Украине подменяют историческую память.

Ранее президент России Владимир Путин оценил законопроект украинского лидера Владимира Зеленского о «коренных народах», признавшись, что негативно относится к инициативе. Он также сравнил закон с идеями нацистской Германии.

1 июля Верховная Рада Украины приняла закон о коренных народах, внесенный Зеленским. Согласно ему, коренным народам предоставляются широкие культурные, экономические, образовательные и языковые права, в том числе право создавать образовательные учреждения и учиться на родном языке. Русские не попадают под определение коренного народа.

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