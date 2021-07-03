В Кремле заявили о желании принять Лукашенко в Крыму

Россия ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крыму, о желании принять лидера республики на полуострове заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1», его слова приводит РИА Новости.

«Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем», — отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, причиной стало «огромное количество оружия», поступающего с Украины в Белоруссию.

До этого Министерство иностранных дел Украины обвинило Белоруссию в неуважении демократических ценностей после выхода страны из программы Европейского союза (ЕС) «Восточное партнерство».