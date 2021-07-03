Россия
 
Последние новости
Япония напомнила США про Перл-Харбор в связи с учениями российского флота
РПЛ вошла в число самых дорогих лиг мира
Явлинский объяснил отказ выдвигаться в Госдуму заботой о «молодых»
Известная модельер приняла участие в акции в поддержку Ассанжа
Сборная Дании пробилась в полуфинал чемпионата Европы
В Чечне приняли решение ограничить посещение мечетей и храмов до 50 процентов
Нурмагомедов обратился к фанатам в годовщину смерти отца
Таджикистан впустил сотни афганских военных
Новости партнеров
Прослушать новость

В Кремле заявили о желании принять Лукашенко в Крыму

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости

Россия ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крыму, о желании принять лидера республики на полуострове заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1», его слова приводит РИА Новости.

«Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем», — отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, причиной стало «огромное количество оружия», поступающего с Украины в Белоруссию.

До этого Министерство иностранных дел Украины обвинило Белоруссию в неуважении демократических ценностей после выхода страны из программы Европейского союза (ЕС) «Восточное партнерство».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин рассказал о помощи братскому народу Белоруссии
В Крыму отреагировали на желание Белоруссии открыть авиасообщение с полуостровом
Песков ответил на вопрос о купании Путина и Лукашенко в море