МИД Китая напомнил о нетерпимости вмешательства во внутренние дела страны

Глава МИД Китая Ван И в ходе выступления на церемонии открытия IX Глобального форума мира в Пекине напомнил, что страна не потерпит вмешательства в ее внутренние дела. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы также не потерпим, чтобы какие бы то ни было страны вмешивались в наши внутренние дела или препятствовали нашему развитию», — заявил министр, подчеркнув, что и сам Китай не делает этого.

Ван И добавил, что сегодня Китай уже давно не такой, каким был сто лет назад. «Никто не должен недооценивать непоколебимую волю и возможности китайского народа защищать государственный суверенитет, безопасности и интерес развития страны», — резюмировал глава МИД.

Ранее аналитики сообщили, что у председателя КНР Си Цзиньпина могут быть шансы добиться для страны господства в мировой экономике, однако тому есть серьезные препятствия. Они обратили внимание на то, что в последние годы экономический рост Китая стал замедляться, население страны стареет, а полагаться на прямые иностранные инвестиции Китай больше не может. Кроме того, существуют и риски, связанные с растущим напряжением в отношениях с такими торговыми партнерами, как США.