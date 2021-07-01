Си Цзиньпин пообещал «разбить голову» любым поработителям Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал «разбить голову» любым внешним силам, желающим поработить Китай. Об этом он заявил на торжественной церемонии в честь столетнего юбилея Коммунистической партии Китая, передает ТАСС.

Лидер отметил, что китайский народ выступает за справедливость и не боится насилия, он никогда не унижал и не порабощал другие нации. «В то же время китайский народ не приемлет попыток внешних сил третировать, угнетать и порабощать его. А тот, кто вздумает попробовать это, натолкнется на железную стену плоти и крови китайского народа численностью 1,4 миллиарда человек и разобьет себе голову», — подчеркнул он.

Си Цзиньпин добавил, что Китай будет перенимать опыт у других стран, однако не потерпит «заносчивых поучений» в свой адрес. По его словам, наступила новая эпоха, когда мировые державы больше не смогут навязывать КНР неравноправные договоры, китайская нация поднялась на ноги и не позволит кому бы то ни было распоряжаться ее судьбой.

Председатель также заявил, что власти страны должны превратить Народно-освободительную армию Китая (НОАК) в одни из сильнейших вооруженных сил мира для защиты национальной безопасности. Он особо отметил важность модернизации и защиты китайского суверенитета.

Ранее высшее руководство Китая высоко оценило перспективы развития России под руководством президента Владимира Путина. Об этом заявил заместитель главы отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии КНР Го Ечжоу. Он отметил, что в последние годы Россия добилась серьезных успехов в социально-экономическом развитии. По его словам, КНР с радостью наблюдает, как Москва поддерживает внутриполитическую стабильность и улучшает качество жизни граждан.