Полиция задержала напавших на задавшего Путину вопрос россиянина

В Тамбовской области полиция задержала подозреваемых в нападении на местного активиста Романа Герасимова, который во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, задал вопрос о мусорном полигоне. Об этом в субботу, 3 июля, сообщает МВД России.

По данным полиции, нападавшие оказались тремя местными жителями. Их задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий и поместили в СИЗО. Они уже дали признательные показания. Следователи расследуют уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Пострадавший остается в больнице.

Нападение на тамбовского активиста Романа Герасимова произошло 1 июля. Трое мужчины выскочили из кустов возле дома и попытались затащить его в машину. На шум из дома выбежали жена и сын Герасимова, против них применили слезоточивый газ. Нападавшие успели нанести ножевые ранения Герасимову, его госпитализировали. Сообщается, что преступники использовали несколько автомобилей. Один, без номеров, они бросили на месте происшествия, а на другом скрылись.

Накануне мужчина вместе с другими активистами обратился на прямую линию с Владимиром Путиным с просьбой не допустить строительства мусорного полигона. Этот вопрос взяли на особый контроль.

Состояние Герасимова медики оценивают как стабильное.