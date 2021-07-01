Россия
 
Последние новости
Чехия опровергла вызов своего посла в МИД России
Искавший жилье москвич-ювелир оценил наплыв романтических предложений от женщин 
Дети с зерном спели песню президенту Туркменистана на фоне золотого комбайна
Верховная Рада приняла закон о коренных народах
Чернокожая украинка возмутилась расистскими высказываниями министра
Жена Павла Воли рассказала о его желании изменить внешность
В России больного ребенка переправили на носилках через реку
Спецслужбы США и Британии обвинили ГРУ в кибератаках
В Госдуме назвали способ избежать нового локдауна
Скандал хозяйки отеля в Анапе из-за просьбы гостей убрать номер попал на видео
Новости партнеров
Прослушать новость

Власти прокомментировали нападение на готовившего вопрос Путину россиянина

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Власти Тамбовской области прокомментировали нападение на готовившего вопрос Владимиру Путину россиянина. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя областной администрации, есть несколько предполагаемых версий причины, по которой трое неизвестных 1 июля ранили ножом активиста Романа Герасимова, записавшего видео для прямой линии президента России против строительства мусорного полигона.

«Он вполне мог поругаться с кем-то из местных жителей (или не местных), не рассчитав свои силы», — приводит агентство слова представителя местных властей.

Еще несколько версий случившегося — конфликт на дороге и некая «коммерческая подоплека», связанная с тем, что активист является учредителем организации, в собственности которой находятся четыре мусорных полигона в Тамбовской области.

Ранее медики сообщили, что состояние у пострадавшего стабильное, угрозы его жизни нет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Раскрыто состояние готовившего вопрос Путину тамбовского активиста
На готовившего вопрос Путину россиянина напали после прямой линии
Путин заговорил о мусоре