Власти прокомментировали нападение на готовившего вопрос Путину россиянина

Власти Тамбовской области прокомментировали нападение на готовившего вопрос Владимиру Путину россиянина. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя областной администрации, есть несколько предполагаемых версий причины, по которой трое неизвестных 1 июля ранили ножом активиста Романа Герасимова, записавшего видео для прямой линии президента России против строительства мусорного полигона.

«Он вполне мог поругаться с кем-то из местных жителей (или не местных), не рассчитав свои силы», — приводит агентство слова представителя местных властей.

Еще несколько версий случившегося — конфликт на дороге и некая «коммерческая подоплека», связанная с тем, что активист является учредителем организации, в собственности которой находятся четыре мусорных полигона в Тамбовской области.

Ранее медики сообщили, что состояние у пострадавшего стабильное, угрозы его жизни нет.