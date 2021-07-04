Смолов отреагировал на слова Черчесова о невызове в сборную России на Евро

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов в эфире «Матч ТВ» отреагировал на слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова о невызове в команду на чемпионат Европы.

Футболист заявил, что не хочет обсуждать эту тему, несмотря на то, что о ней слышали все. Он подчеркнул, что его не обидели слова главного тренера.

2 июля Черчесов провел пресс-конференцию, где заявил, что остается главным тренером сборной. Тогда же тренер рассказал, что не вызвал Смолова на Евро из-за спорных постов в социальных сетях.

После непопадания в сборную страны в мае этого года нападающий опубликовал матерный пост в Instagram. «Они не ставят на меня, но я ******* [вздернул] их», — написал он тогда.

Сборная России вылетела с Евро после группового этапа, набрав три очка. Команда заняла последнее место в квартете B.