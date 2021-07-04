Бывший тренер «Спартака» заинтересовался постом главного тренера сборной России

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско готов рассмотреть предложение от Российского футбольного союза (РФС) возглавить сборную страны. Об этом сообщил журналист Максим Алланазаров в своем Telegram.

По информации журналиста, Тедеско не против попробовать себя на посту главного тренера сборной России. В мае он покинул московский «Спартак» и в данный момент находится без работы.

2 июля РБК с ссылкой на источники в РФС сообщил, что в организации начали поиск нового главного тренера сборной страны. Отмечается, что среди кандидатов на пост пять иностранных специалистов.

Под руководством Станислава Черчесова сборная России отобралась на Евро, но не сумела преодолеть групповой этап турнира. Отечественные футболисты уступили Дании и опустились на четвертое место в своем квартете.

Тедеско руководил «Спартаком» с 2019 года. В своем заключительном сезоне он привел клуб ко второму месту в Российской премьер-лиге (РПЛ).