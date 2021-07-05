Российский боец MMA нокаутировал соперника ударом коленом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Виктор Колесник нокаутировал соперника, бразильца Вандерсона Силву ударом коленом. Видео доступно в Instagram промоушена Open FC, под эгидой которой состоялся поединок.

Фото опубликовано @open_fc_mma

Бой прошел в Краснодаре в рамках турнира Open FC 6. Колесник доминировал с первых секунд, затем выпрыгнул коленом вперед и ударил соперника в корпус. После этого Силва не смог продолжить поединок, и судьи засчитали россиянину победу нокаутом.

Для Колесника — это 17-я победа при четырех поражениях и одной ничьей. Силва потерпел третье поражение, в его активе также 14 побед.

В феврале этого года американский боец MMA Джулиан Эроса одержал победу над соотечественником Нэйтом Ландвером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Эроса нокаутировал оппонента в первом раунде, завершив комбинацию ударом коленом.