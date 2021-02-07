Боец UFC нокаутировал оппонента ударом коленом в прыжке

UFC
Американский боец смешанного стиля (MMA) Кори Сэндхаген добился победы над соотечественником Фрэнки Эдгаром на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Видео представлено правообладателем.
28-летний американец закончил схватку в первом раунде. Сэндхаген нокаутировал оппонента ударом коленом в прыжке. Он нанес Эдгару девятое поражение в карьере.
В главном бою турнира победу праздновал российский тяжеловес Александр Волков. Он нокаутировал 40-летнего Алистара Оверима, известного по выступлениям в Pride и K-1.